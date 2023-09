Cinéma chez Nous Place de L’Hotel de Ville Thénezay, 29 septembre 2023, Thénezay.

Thénezay,Deux-Sèvres

Séance de Cinéma organisée à la salle Michel Bonnet de Thènezay.

Début de la séance 20h30.

Film diffusé : « Des mains en or » réalisé par Isabelle Mergault avec Lambert Wilson et Josiane Balasko.

SYNOPSIS

François, futur académicien, est un écrivain célèbre. Avec une épouse chirurgienne, un cercle d’amis de haut rang, sa vie serait un bonheur parfait s’il ne souffrait d’un terrible mal de dos qui empoisonne son existence. Lorsque François, par le plus grand des hasards, rencontre l’incroyable Martha aux mains guérisseuses, ses douleurs de dos vont s’atténuer. Il va devenir dépendant des mains de Martha qui l’apaisent davantage que n’importe quel antidouleur. Entre ces deux personnages se tisse une amitié étonnante, avec l’occasion pour eux d’enfin saisir le meilleur que la vie peut leur offrir..

Place de L’Hotel de Ville

Thénezay 79390 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Film show organized at the Salle Michel Bonnet in Thènezay.

Starts at 8.30pm.

Film showing: « Des mains en or » directed by Isabelle Mergault with Lambert Wilson and Josiane Balasko.

SYNOPSIS

François, a future academician, is a famous writer. With a wife who is a surgeon, and a circle of high-ranking friends, his life would be a perfect bliss if he didn?t suffer from a terrible backache that poisons his existence. When François, by the merest chance, meets the incredible Martha with the healing hands, his back pain eases. He becomes addicted to Martha?s hands, which soothe him more than any painkiller. A surprising friendship develops between these two characters, with the opportunity to finally seize the best that life has to offer.

Proyección de una película en la Sala Michel Bonnet de Thènezay.

Comienza a las 20.30 h.

Proyección de la película: « Des mains en or » dirigida por Isabelle Mergault con Lambert Wilson y Josiane Balasko.

SINOPSIS

François, futuro académico, es un escritor famoso. Con una esposa cirujana y un círculo de amigos de alto rango, su vida sería una dicha perfecta si no sufriera un terrible dolor de espalda que envenena su existencia. Pero cuando François conoce a la increíble Martha, la de las manos curativas, su dolor de espalda desaparece. Se vuelve adicto a las manos de Martha, que le alivian más que cualquier analgésico. Entre estos dos personajes surge una sorprendente amistad y se les brinda la oportunidad de aprovechar lo mejor que la vida puede ofrecerles.

Eine Filmvorführung, die im Saal Michel Bonnet in Thènezay organisiert wird.

Beginn der Sitzung 20:30 Uhr.

Gezeigter Film: « Des mains en or » (Hände in Gold) unter der Regie von Isabelle Mergault mit Lambert Wilson und Josiane Balasko.

SYNOPSIS

François, ein angehender Akademiker, ist ein berühmter Schriftsteller. Mit einer Frau, die Chirurgin ist, und einem hochrangigen Freundeskreis wäre sein Leben ein perfektes Glück, wenn er nicht an einem schrecklichen Rückenleiden leiden würde, das sein Leben vergiftet. Als François durch einen Zufall die unglaubliche Martha mit den heilenden Händen kennenlernt, lassen seine Rückenschmerzen nach. Er wird von Marthas Händen abhängig, die ihn mehr beruhigen als jedes Schmerzmittel. Zwischen den beiden entwickelt sich eine erstaunliche Freundschaft und die Chance, das Beste, was das Leben zu bieten hat, endlich zu nutzen.

