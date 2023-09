Conférence par Albéric Verdon » Les origines de Secondigny et ses seigneuries jusqu’au 15e siècle ». Place de l’Hôtel de Ville Secondigny, 13 octobre 2023, Secondigny.

Secondigny,Deux-Sèvres

« A partir du cadastre napoléonien reconstitué en couleur, qui est en quelque sorte le premier plan de la commune, en utilisant de nombreuses archives anciennes provenant de Monaco, Paris, Poitiers et Niort, qu’elles peuvent être les hypothèses quant à la création de la commune, qu’elle était son organisation médiévale et qu’elles étaient les seigneuries qui en dépendaient ?

Le tout sera replacé dans le contexte général de la construction de la Gâtine en général jusqu’au XVe siècle. ».

2023-10-13 fin : 2023-10-13 . .

Place de l’Hôtel de Ville Salle Petit Théâtre

Secondigny 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



« Based on the Napoleonic cadastre reconstructed in color, which is in a way the first plan of the commune, and using numerous old archives from Monaco, Paris, Poitiers and Niort, what are the hypotheses as to the creation of the commune, what was its medieval organization and what were the seigneuries that depended on it?

All of this will be placed in the general context of the construction of the Gâtine region up to the 15th century

« A partir del catastro napoleónico reconstruido en color, que es en cierto modo el primer plano del municipio, y utilizando numerosos archivos antiguos de Mónaco, París, Poitiers y Niort, ¿cuáles son las hipótesis sobre la creación del municipio, su organización medieval y los señoríos que dependían de él?

Todo ello se situará en el contexto general de la construcción de la región de Gâtine en general hasta el siglo XV

« Ausgehend von dem in Farbe rekonstruierten napoleonischen Kataster, das gewissermaßen der erste Plan der Gemeinde ist, und unter Verwendung zahlreicher alter Archive aus Monaco, Paris, Poitiers und Niort: Welche Hypothesen lassen sich über die Entstehung der Gemeinde aufstellen, wie war ihre mittelalterliche Organisation und welche Herrschaften waren von ihr abhängig?

Das Ganze wird in den allgemeinen Kontext des Aufbaus der Gâtine im Allgemeinen bis zum 15. Jahrhundert gestellt. »

Mise à jour le 2023-09-26 par CC Parthenay Gâtine