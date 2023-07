Nocturnes littéraires Place de l’Hôtel de Ville Salon-de-Provence, 4 août 2023, Salon-de-Provence.

Salon-de-Provence,Bouches-du-Rhône

La tournée régionale des Nocturnes littéraires revient le temps d’une soirée avec une quarantaine d’auteurs à (re)découvrir.

2023-08-04 19:00:00 fin : 2023-08-04 23:00:00. .

Place de l’Hôtel de Ville

Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The regional Nocturnes littéraires tour returns for one evening, with some forty authors to (re)discover

La gira regional de los Nocturnos literarios vuelve por una noche, con unos cuarenta autores por (re)descubrir

Die regionale Tournee der Nocturnes littéraires kehrt für einen Abend mit rund 40 Autoren zurück, die es (wieder) zu entdecken gilt

Mise à jour le 2023-06-06 par Office de Tourisme de Salon de Provence