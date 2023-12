Cet évènement est passé Pam et Stan en concert à l’Édito Place de l’Hôtel de Ville Saint-Quentin Catégories d’Évènement: Aisne

Début : 2023-12-22 20:00:00

fin : 2023-12-22 . Pam & Stan sont de retour et en concert au restaurant L’édito de Saint-Quentin le vendredi 22 décembre à 20 heures.

Pensez à réserver votre table. 0 .

Place de l’Hôtel de Ville

Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France

