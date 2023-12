Manège de Noël Place de l’Hôtel de Ville Saint-Loubès, 22 décembre 2023, Saint-Loubès.

Saint-Loubès Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-22

fin : 2024-01-06

Pour la joie des plus petits, la ville de Saint-Loubès offre, cette année encore, un manège dans le centre-ville. Animation fermée les lundis 25 décembre et 1er janvier..



Place de l’Hôtel de Ville

Saint-Loubès 33450 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-20 par OT de l’Entre-deux-Mers