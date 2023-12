Marché hebdomadaire du samedi matin de Saint-Loubès Place de l’Hôtel de Ville Saint-Loubès Catégories d’Évènement: Gironde

Début : 2023-12-23 08:00:00

Début : 2023-12-23 08:00:00
fin : 2023-12-23 13:00:00

Le marché de Saint-Loubès vous accueille tout au long de l'année le samedi matin de 8 h à 13 h sur la place de l'Hôtel de Ville.

Le marché de Saint-Loubès vous accueille tout au long de l’année le samedi matin de 8 h à 13 h sur la place de l’Hôtel de Ville.

Le marché de Saint-Loubès vous accueille tout au long de l’année le samedi matin de 8 h à 13 h sur la place de l’Hôtel de Ville. .

Place de l’Hôtel de Ville

Saint-Loubès 33450 Gironde Nouvelle-Aquitaine

