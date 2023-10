Les Vendredis en Musique Place de l’Hôtel de Ville Saint-Affrique, 12 juillet 2024, Saint-Affrique.

Saint-Affrique,Aveyron

La tradition estivale est respectée cette année encore, la ville de Saint-Affrique a décidé d’organiser « les vendredis en musique » afin de se retrouver pour partager ensemble habitants et touristes des soirées musicales de qualité.

2024-07-12 fin : 2024-08-30 . EUR.

Place de l’Hôtel de Ville

Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie



In keeping with summer tradition, the town of Saint-Affrique has decided to organize « Fridays with Music » again this year, so that locals and tourists alike can get together to enjoy quality musical evenings

Un verano más, la ciudad de Saint-Affrique ha decidido organizar los « Viernes con música », una oportunidad para que vecinos y turistas se reúnan y disfruten de veladas musicales de gran calidad

Die Sommertradition wird auch in diesem Jahr eingehalten. Die Stadt Saint-Affrique hat beschlossen, « Freitags in Musik » zu organisieren, um sich zu treffen, um gemeinsam mit Einwohnern und Touristen hochwertige Musikabende zu erleben

