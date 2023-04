Fête de la Musique Place de l’Hôtel de Ville, 21 juin 2023, Saint-Affrique.

Une journée sous le thème de la Musique, venez nombreux sillonner les rues de la Ville..

2023-06-21 à ; fin : 2023-06-21 . .

Place de l’Hôtel de Ville

Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie



A day devoted to Music, come out in numbers to stroll through the streets of the town.

Un día bajo el tema de la Música, acude en gran número a recorrer las calles de la Ciudad.

Ein Tag unter dem Motto « Musik », kommen Sie zahlreich in die Straßen der Stadt.

Mise à jour le 2022-06-22 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE ROQUEFORT ET DU ST-AFFRICAIN