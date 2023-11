SPECTACLE L’INCROYABLE NOËL DE PETIT PIERRE FÉERIE D’HIVER Place de l’Hôtel de Ville Rombas, 8 décembre 2023, Rombas.

Rombas,Moselle

Ce spectacle proposé par Aqua’rêves, plongera les spectateurs dans une histoire fantastique où se mêlent conte de Noël, parades lumineuses, pyrotechnie et projections laser.

Baptisé « L’incroyable Noël de Petit Pierre », ce spectacle original de la société Aquarêve fait grand usage de la pyrotechnie et du multimédia, mettant en avant les dernières innovations technologiques en la matière (lasers, projecteurs de flammes, sonorisation, etc.). « L’incroyable Noël de Petit Pierre », c’est une histoire fantastique de 20 minutes qui plonge le spectateur dans un rêve, où se mêlent conte de Noël, jets de flammes, parades lumineuses, spectacle vivant, images lasers, animations lasers volumétriques tridimensionnelles et fresques pyrotechniques. Les lasers créeront notamment des aurores boréales, afin de transporter le public dans un monde fantastique en 3D. Les musiques qui rythmeront le conte de Noël feront référence aux fêtes de fin d’année ainsi qu’à un univers fantastique, entre Alice au pays des Merveilles et Edouard aux mains d’argent. Un grand bouquet final clôturera le spectacle en apothéose.. Tout public

Vendredi 2023-12-08 18:30:00 fin : 2023-12-08 . 0 EUR.

Place de l’Hôtel de Ville

Rombas 57120 Moselle Grand Est



This show, presented by Aqua?rêves, plunges spectators into a fantastical tale of Christmas, light parades, pyrotechnics and laser projections.

Called « L?incroyable Noël de Petit Pierre », this original show from Aquarêve makes extensive use of pyrotechnics and multimedia, featuring the latest technological innovations in the field (lasers, flame projectors, sound systems, etc.). « L?incroyable Noël de Petit Pierre » is a fantastic 20-minute story that plunges the spectator into a dreamlike world, where Christmas tales, jets of flame, light parades, live shows, laser images, three-dimensional volumetric laser animations and pyrotechnic frescoes all come together. The lasers will create aurora borealis, transporting the audience into a 3D fantasy world. The music that punctuates the Christmas tale is reminiscent of the festive season, and of a fantasy world somewhere between Alice in Wonderland and Edward Scissorhands. A grand finale will bring the show to a climactic close.

Este espectáculo, a cargo de Aqua?rêves, sumergirá a los espectadores en una fantástica historia que combina cuentos de Navidad, desfiles de luces, pirotecnia y proyecciones láser.

Bajo el título « La increíble Navidad de Petit Pierre », este original espectáculo de Aquarêve hace un uso intensivo de la pirotecnia y el multimedia, mostrando las últimas innovaciones tecnológicas en este campo (láseres, proyectores de llamas, sistemas de sonido, etc.). « L’incroyable Noël de Petit Pierre » es una historia fantástica de 20 minutos que sumerge a los espectadores en un sueño, combinando un cuento de Navidad, chorros de llamas, desfiles de luces, espectáculos en directo, imágenes láser, animaciones láser volumétricas tridimensionales y frescos pirotécnicos. Los láseres crearán auroras boreales, transportando al público a un fantástico mundo en 3D. El acompañamiento musical del cuento de hadas navideño hará referencia a la época festiva y a un mundo de fantasía a medio camino entre Alicia en el País de las Maravillas y Eduardo Manostijeras. Un gran final pondrá el broche de oro al espectáculo.

Diese von Aqua?rêves angebotene Show wird die Zuschauer in eine fantastische Geschichte eintauchen lassen, in der sich Weihnachtsmärchen, Lichtparaden, Pyrotechnik und Laserprojektionen vermischen.

Diese originelle Show von Aquarêve mit dem Titel « L’incroyable Noël de Petit Pierre » (Das unglaubliche Weihnachtsfest des kleinen Peter) nutzt Pyrotechnik und Multimedia, wobei die neuesten technischen Innovationen in diesem Bereich (Laser, Flammenprojektoren, Tontechnik usw.) zum Einsatz kommen. « L’incroyable Noël de Petit Pierre » ist eine 20-minütige Fantasiegeschichte, die den Zuschauer in einen Traum versetzt, in dem sich Weihnachtsmärchen, Flammenwürfe, Lichtparaden, Live-Performances, Laserbilder, dreidimensionale volumetrische Laseranimationen und pyrotechnische Fresken vermischen. Die Laser werden unter anderem Nordlichter erzeugen, um das Publikum in eine fantastische 3D-Welt zu entführen. Die Musik, die den Rhythmus des Weihnachtsmärchens bestimmt, bezieht sich auf die Weihnachtszeit und eine fantastische Welt zwischen Alice im Wunderland und Edward mit den Scherenhänden. Ein großes Schlussbouquet rundet das Spektakel ab.

Mise à jour le 2023-11-20 par DESTINATION AMNEVILLE