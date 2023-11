INAUGURATION DU VILLAGE DE L’HIVER FÉERIE D’HIVER Place de l’Hôtel de Ville Rombas, 1 décembre 2023, Rombas.

Rombas,Moselle

En présence des enfants du Périscolaire et de l’atelier d’arts plastiques de la Maison de l’Enfance.

Churros par Porte de l’Espagne, soupes par l’atelier cuisine du CCAS. Première illumination. Entrée libre

Dans le cadre de Féerie d’Hiver à Rombas. Tout public

Vendredi 2023-12-01 17:30:00 fin : 2023-12-01 . 0 EUR.

Place de l’Hôtel de Ville

Rombas 57120 Moselle Grand Est



In the presence of children from the Périscolaire and Maison de l?Enfance art workshops.

Churros by Porte de l?Espagne, soups by the CCAS cooking workshop. First illumination. Free admission

As part of Féerie d’Hiver à Rombas

En presencia de los niños del centro extraescolar y del taller de arte de la Maison de l’Enfance.

Churros de Porte de l’Espagne, sopas del taller de cocina de la CCAS. Primera iluminación. Entrada gratuita

En el marco de la Féerie d’Hiver de Rombas

In Anwesenheit der Kinder des Kindergartens und des Kunstateliers des Maison de l’Enfance.

Churros von Porte de l’Espagne, Suppen von der Kochwerkstatt des CCAS. Die erste Beleuchtung. Freier Eintritt

Im Rahmen von Féerie d’Hiver à Rombas (Winterzauber in Rombas)

