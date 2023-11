FÉERIE D’HIVER À ROMBAS ANIMATION – INSTALLATION ARTISTIQUE place de l’Hotel de ville Rombas, 1 décembre 2023, Rombas.

Rombas,Moselle

Venez profiter des festivités de Noël à Rombas qui vous propose la 9ème édition de Féerie d’Hiver.

Le Village de l’Hiver est une installation artistique éphémère et collective réalisée par les services municipaux (Espaces Verts, Techniques, Culturel et Jeunesse), les associations : Office Municipal de la Culture et Maison de l’Enfance et mise en lumière par Omega, Energies et Services. Cette année encore, les Ateliers Jeunes ont contribué à l’embellissement du Village. Durant votre parcours, vous pourrez découvrir :

> les Maisonnettes : Arbre de Noël, Boule sur le sapin, Cadeaux emballés, Décorations… cette année les enfants de Rombas ont travaillé autour du thème de l’abécédaire de l’Hiver. –

> la Boîte aux Lettres du Père Noël pour y poster les courriers des enfants qui sera relevée jusqu’au 21 décembre.

> la Cabane Gourmande pour déguster une bonne gaufre et boire un chocolat chaud après la visite du village.

Un vaste programme d’animations pour petits et grands est également proposé durant cette période.

Les animations

18/19 novembre : Bourse aux Jouets

26 novembre : Marché de Noël

1er décembre : Inauguration du Village de l’Hiver

2 décembre : Spectacle « 24 heures plus tôt »

6 décembre : Choco-ciné d’Hiver

8 décembre : Spectacle « L’Incroyable Noël de Petit Pierre »

9 décembre : Heure du conte « Histoires d’Hiver »

10 décembre : Concert de la Concordia

13 décembre : Atelier Pâtisserie » Sablés en lettres »

14 décembre : Thé dansant de Noël

16 décembre : Atelier créatif de Noël

16 décembre : Spectacle « les contes de l’arbre Noël »

16 décembre : Concert la Kapela Krokus

20 décembre : Atelier créatif Letterpress

du 28 novembre au 15 décembre : Exposition « Conte fantastique ». Tout public

Vendredi 2023-12-01 09:00:00 fin : 2023-12-24 19:00:00. 0 EUR.

place de l’Hotel de ville

Rombas 57120 Moselle Grand Est



Come and enjoy the Christmas festivities in Rombas with the 9th edition of Féerie d’Hiver.

The Winter Village is an ephemeral, collective artistic installation created by municipal services (Espaces Verts, Techniques, Culturel et Jeunesse), associations: Office Municipal de la Culture and Maison de l?Enfance, and illuminated by Omega, Energies et Services. Once again this year, Ateliers Jeunes have contributed to the beautification of the Village. Along the way, you can discover :

> the Maisonnettes : Christmas tree, bauble on the tree, wrapped gifts, decorations… this year, the children of Rombas worked around the theme of the Winter Alphabet. –

> Santa?s Letter Box, where children?s letters will be posted until December 21.

> the Cabane Gourmande to enjoy a waffle and hot chocolate after a visit to the village.

A vast program of activities for young and old is also on offer during this period.

Activities

november 18/19: Toy Fair

november 26: Christmas Market

december 1: Inauguration of the Winter Village

december 2: « 24 heures plus tôt » show

december 6: Winter Choco-ciné

december 8: « L’Incroyable Noël de Petit Pierre » show

december 9: Story time « Histoires d’Hiver » (« Winter Stories »)

december 10: Concordia concert

december 13: « Sablés en lettres » pastry workshop

december 14: Christmas Tea Dance

december 16: Christmas creative workshop

december 16: Show « les contes de l’arbre Noël » (Christmas tree tales)

december 16: Kapela Krokus concert

december 20: Letterpress creative workshop

november 28 to December 15: « Conte fantastique » exhibition

Venga a disfrutar de las fiestas navideñas en Rombas con la 9ª edición de la Féerie d’Hiver.

La Aldea de Invierno es una instalación artística efímera y colectiva creada por los servicios municipales (Espaces Verts, Techniques, Culture et Jeunesse), las asociaciones: Office Municipal de la Culture y Maison de l’Enfance, e iluminada por Omega, Energies et Services. Un año más, los Talleres de Juventud han contribuido al embellecimiento de la Villa. A lo largo del recorrido, podrá descubrir :

> las Maisonnettes : Árbol de Navidad, chucherías en el árbol, regalos envueltos, adornos… este año, los niños de Rombas han trabajado sobre el tema del alfabeto de invierno. –

> el Buzón de Papá Noel, donde se depositarán las cartas de los niños hasta el 21 de diciembre.

> La Cabaña del Gourmet, donde se puede disfrutar de un gofre y un chocolate caliente después de una visita al pueblo.

Además, durante este periodo se ofrece un amplio programa de eventos para grandes y pequeños.

Actividades

18/19 de noviembre: Feria del Juguete

26 de noviembre: Mercado de Navidad

1 de diciembre: Apertura de la Villa de Invierno

2 de diciembre: espectáculo « 24 heures plus tôt

6 de diciembre: Choco-cine de invierno

8 de diciembre: espectáculo « L’Incroyable Noël de Petit Pierre

9 de diciembre: cuentacuentos « Cuentos de invierno

10 de diciembre: Concierto Concordia

13 de diciembre: Taller de repostería « Sablés en lettres

14 de diciembre: Baile de Navidad

16 de diciembre: Taller creativo de Navidad

16 de diciembre: Espectáculo « les contes de l’arbre Noël » (los cuentos del árbol de Navidad)

16 de diciembre: concierto de Kapela Krokus

20 de diciembre: Taller creativo de letterpress

del 28 de noviembre al 15 de diciembre: exposición « Conte fantastique

Genießen Sie die Weihnachtsfeierlichkeiten in Rombas, das Ihnen die 9. Ausgabe von Féerie d’Hiver anbietet.

Das Winterdorf ist eine vergängliche und kollektive Kunstinstallation, die von den städtischen Diensten (Espaces Verts, Techniques, Culturel und Jeunesse), den Vereinen: Office Municipal de la Culture und Maison de l’Enfance realisiert und von Omega, Energies et Services, beleuchtet wurde. Auch in diesem Jahr haben die Jugendworkshops zur Verschönerung des Dorfes beigetragen. Auf Ihrem Rundgang können Sie entdecken :

> die Maisonnettes : Weihnachtsbaum, Kugel am Baum, verpackte Geschenke, Dekorationen… Dieses Jahr haben die Kinder aus Rombas zum Thema « Winterfibel » gearbeitet. –

> Der Briefkasten des Weihnachtsmannes, in den die Briefe der Kinder eingeworfen werden können, wird bis zum 21. Dezember geöffnet sein.

> In der « Cabane Gourmande » können Sie nach dem Besuch des Dorfes eine Waffel essen und eine heiße Schokolade trinken.

Während dieser Zeit wird auch ein umfangreiches Animationsprogramm für Groß und Klein angeboten.

Die Animationen

18./19. November: Spielzeugbörse

26. November: Weihnachtsmarkt

1. Dezember: Einweihung des Winterdorfs

2. Dezember: Theateraufführung « 24 Stunden früher »

6. Dezember: Winter-Schokokino

8. Dezember: Theaterstück « Das unglaubliche Weihnachten des kleinen Peter »

9. Dezember: Märchenstunde « Wintergeschichten »

10. Dezember: Konzert der Concordia

13. Dezember: Konditoreiworkshop « Sablés en lettres »

14. Dezember: Weihnachtlicher Tanztee

16. Dezember: Kreativer Weihnachtsworkshop

16. Dezember: Theaterstück « Les contes de l’arbre Noël » (Die Geschichten vom Weihnachtsbaum)

16. Dezember: Konzert der Kapela Krokus

20. Dezember: Kreativ-Workshop Letterpress

28. November bis 15. Dezember: Ausstellung « Conte fantastique » (Fantastisches Märchen)

