18h30 – 18h45 : Norah & Mathilde (Reprises | Chanson) 19h – 19h30 :TIff’Notes (Chant choral) 19h30 – 20h15 : La Concordia (Harmonie Municipale) 20h15 – 20h45 : Esquisse (Pop-folk) 21h – 22h15 : La tournée du bocal (Chanson festive) > Médiathèque La Pléiade

10h : « Atelier des loulous, fabrique ton tambour chinois »

En continu : Découverte de la playlist de la médiathèque « Fête de la musique » et d'une sélection de documents sur le thème de la musique !

