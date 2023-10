Concert de Noël Place de l’Hôtel de Ville Rhinau, 26 décembre 2023, Rhinau.

Rhinau,Bas-Rhin

Ensemble de choristes et musiciens qui chantent Noël.

2023-12-26 fin : 2023-12-26 21:00:00. EUR.

Place de l’Hôtel de Ville

Rhinau 67860 Bas-Rhin Grand Est



A group of choir members and musicians who sing Christmas carols

Un grupo de cantantes y músicos cantando villancicos

Ensemble aus Chorsängern und Musikern, die Weihnachten singen

Mise à jour le 2023-09-29 par Office de tourisme du grand Ried