Séance spéciale Super Mario Bros Place de l’Hôtel de Ville, 12 avril 2023, Pontonx-sur-l'Adour Pontonx-sur-l'Adour.

Séance spéciale Super Mario Bros

2023-04-12 15:00:00 – 2023-04-12 18:00:00

4.5 EUR Avis à tous les fans le voilà de retour dans un nouveau film d’animation « Super Mario Bros, le film » et pour faire durer le plaisir, après la séance, une animation vous sera proposée par Hervé Tourneur autour de la création et l’évolution de Mario avec test sur grand écran de Mario kart et peut être si vous êtes sage des jeux d’arcade aussi ….

On vous attend

+33 6 28 21 74 89

