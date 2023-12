Conversation spontanée avec une médiatrice Place de l’Hôtel de Ville Pont-Aven, 26 décembre 2023, Pont-Aven.

Pont-Aven Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-26 16:00:00

fin : 2023-12-26 17:00:00

.

Une médiatrice culturelle est présente dans les salles et échange librement avec le visiteur pour lui apporter des informations historiques, des anecdotes et commenter les œuvres, plus spécialement sur l’accrochage de la #collectionrévélée Mary Piriou, un regard intime sur la Bretagne, artiste qui a vécu à Pont-Aven.

Tarif : prix de l’entrée.

.

Place de l’Hôtel de Ville

Pont-Aven 29930 Finistère Bretagne



Mise à jour le 2023-12-14 par OTC CCA