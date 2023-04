Marché mensuel Place de l’hôtel de ville ou sous les halles en cas de mauvais temps Le Grand-Serre Catégories d’Évènement: Drôme

Marché de village avec producteurs locaux, animations, artisans..

Village market with local producers, animations, craftsmen. Mercado del pueblo con productores locales, animación, artesanos. Dorfmarkt mit lokalen Produzenten, Animationen, Kunsthandwerkern.

