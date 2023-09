Initiation à la danse bretonne par les Korollerien Montroulez Place de l’Hôtel de Ville, Morlaix Morlaix, 16 septembre 2023, Morlaix.

Initiation à la danse bretonne par les Korollerien Montroulez Samedi 16 septembre, 14h30 Place de l’Hôtel de Ville, Morlaix À partir de 5 ans et demi, activité intergénérationnelle.

Les Korollerien Montroulez (enfants, adolescents et adultes) auront plaisir à vous présenter quelques danses et surtout à vous initier. Venez partager un moment de danse bien entourés.

Cette année, des sonneurs seront présents pour animer l’activité.



Place de l’Hôtel de Ville, Morlaix Place des Otages, 29600, Morlaix Morlaix 29600 Finistère Bretagne [{« link »: « https://www.facebook.com/korollerien.montroulez/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T15:30:00+02:00

© Korollerien Montroulez