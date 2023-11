MARCHÉ DE NOËL Place de l’Hôtel de Ville Montval-sur-Loir, 8 décembre 2023, Montval-sur-Loir.

Montval-sur-Loir,Sarthe

Marché de Noël à Château-du-Loir : de nombreux exposants locaux, des concerts, spectacles et rencontre avec le père Noël.

2023-12-08 fin : 2023-12-08 23:30:00. .

Place de l’Hôtel de Ville

Montval-sur-Loir 72500 Sarthe Pays de la Loire



Christmas market in Château-du-Loir: many local exhibitors, concerts, shows and a meeting with Santa Claus

Mercado de Navidad en Château-du-Loir: numerosos expositores locales, conciertos, espectáculos y un encuentro con Papá Noel

Weihnachtsmarkt in Château-du-Loir: zahlreiche lokale Aussteller, Konzerte, Aufführungen und Treffen mit dem Weihnachtsmann

Mise à jour le 2023-11-11 par eSPRIT Pays de la Loire