Molsheim Noël d’antan Place de l’Hôtel de ville Molsheim, 10 décembre 2023, Molsheim. Molsheim,Bas-Rhin Marché de Noël médiéval avec animations.

2023-12-10 fin : 2023-12-10 . EUR.

Place de l’Hôtel de ville

Molsheim 67120 Bas-Rhin Grand Est



Medieval Christmas market with entertainment
Mercado medieval de Navidad con animación
Mittelalterlicher Weihnachtsmarkt mit Animationen

