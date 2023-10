Ici ou l’Art Place de l’Hôtel de Ville Moliets-et-Maa, 28 octobre 2023, Moliets-et-Maa.

Moliets-et-Maa,Landes

À vos agendas !!!

Et si vous faisiez une petite halte au cœur de l’automne…

Le temps d’un week-end, les œuvres d’Art descendent dans les rues de Moliets-et-Maâ & Vieux-Boucau (sur la Côte sud des Landes)..

2023-10-28 fin : 2023-10-29 18:00:00. .

Place de l’Hôtel de Ville

Moliets-et-Maa 40660 Landes Nouvelle-Aquitaine



Mark your calendars!!!

And if you made a small stop in the heart of autumn…

For a weekend, the works of art will be displayed in the streets of Moliets-et-Maâ & Vieux-Boucau (on the south coast of the Landes).

¡Marque sus calendarios!

Haga una escapada al corazón del otoño…

Durante un fin de semana, las obras de arte tomarán las calles de Moliets-et-Maâ y Vieux-Boucau (en la costa sur de las Landas).

Auf Ihren Terminkalender!!!

Wie wäre es mit einem kleinen Zwischenstopp im Herzen des Herbstes?

Ein Wochenende lang kommen die Kunstwerke in den Straßen von Moliets-et-Maâ & Vieux-Boucau (an der Südküste der Landes) herunter.

Mise à jour le 2023-10-10 par OTI LAS