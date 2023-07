Petit Marché nocturne de producteurs, artisans et créateurs locaux Place de l’Hôtel de Ville Moliets-et-Maa, 16 août 2023, Moliets-et-Maa.

Moliets-et-Maa,Landes

Dans le cadre de la soirée basco-landaise du mardi soir (du 19Juillet au 16 Août), ce petit marché nocturne vous accueille à la découverte des producteurs , artisans et créateurs locaux.

Suivi à partir de 21h du spectacle de folklore Landais et d’une partie de pelote basque à grand chistera..

2023-08-16 fin : 2023-08-16 23:30:00. .

Place de l’Hôtel de Ville

Moliets-et-Maa 40660 Landes Nouvelle-Aquitaine



Within the framework of the Basque-Landesque evening of Tuesday evening (from July 19 to August 16), this small night market welcomes you to the discovery of the producers, craftsmen and local creators.

Followed from 9 pm by a folklore show and a game of Basque pelota with a big chistera.

En el marco de la velada vasco-landesa de los martes por la noche (del 19 de julio al 16 de agosto), este pequeño mercado nocturno le da la bienvenida para descubrir a los productores, artesanos y diseñadores locales.

A partir de las 21:00 h, espectáculo folclórico de la región de Las Landas y juego de pelota vasca con una gran chistera.

Im Rahmen des baskisch-ländischen Abends am Dienstagabend (vom 19. Juli bis zum 16. August) können Sie auf diesem kleinen Nachtmarkt lokale Produzenten, Handwerker und Designer entdecken.

Ab 21 Uhr folgt eine Folklorevorführung und eine Partie baskisches Pelota mit einer großen Chistera.

Mise à jour le 2023-06-27 par OTI LAS