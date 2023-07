Soirée basco-landaise Place de l’Hôtel de Ville Moliets-et-Maa, 18 juillet 2023, Moliets-et-Maa.

Moliets-et-Maa,Landes

21h : folklore landais avec les fameux échassiers suivi d’une partie de pelote à grand chistéra.

– Un marché de producteurs, artisans et créateurs locaux pour faire le plein des saveurs d’ici (à partir de 18h). Grillades et buvette sur place. Payant..

Place de l’Hôtel de Ville

Moliets-et-Maa 40660 Landes Nouvelle-Aquitaine



9pm: Landes folklore with the famous stilt walkers followed by a game of pelota at grand chistéra

– A market of local producers, craftsmen and creators to fill up with local flavors (from 6pm). Grills and refreshments on site. Paying.

21.00 h: folclore de las Landas con los famosos zancudos, seguido de una partida de pelota en la gran chistéra.

– Mercado de productores, artesanos y diseñadores locales para saciarse de sabores locales (a partir de las 18:00 h). Parrillas y refrescos in situ. De pago.

21 Uhr: Folklore aus der Region Landes mit den berühmten Stelzenläufern, gefolgt von einer Partie Pelotaspiel in Grand Chistéra.

– Ein Markt mit lokalen Erzeugern, Handwerkern und Schöpfern, um sich mit den Geschmäckern von hier einzudecken (ab 18 Uhr). Grillen und Getränke vor Ort. Kostenpflichtig.

