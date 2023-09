SPECTACLE CONTES DE NOEL – BIBLIOTHEQUE DE MARSILLARGUES – MERCREDI 13 DECEMBRE – 10H30 Place de l’Hôtel de Ville Marsillargues Catégories d’Évènement: Hérault

Marsillargues SPECTACLE CONTES DE NOEL – BIBLIOTHEQUE DE MARSILLARGUES – MERCREDI 13 DECEMBRE – 10H30 Place de l’Hôtel de Ville Marsillargues, 13 décembre 2023, Marsillargues. Marsillargues,Hérault Durée: 45 min

Enfants 3/6 ans

Sur inscription 04 67 64 17 47 ou bib.marsillargues@paysdelunel.fr Marsillargues.

2023-12-13 10:30:00 fin : 2023-12-13 11:30:00. .

Place de l’Hôtel de Ville

Marsillargues 34590 Hérault Occitanie



Duration: 45 min

Children aged 3/6

Registration 04 67 64 17 47 or bib.marsillargues@paysdelunel.fr Marsillargues Duración: 45 min

Niños de 3/6 años

Inscripción obligatoria 04 67 64 17 47 o bib.marsillargues@paysdelunel.fr Marsillargues Dauer: 45 Min

Kinder 3/6 Jahre

Kinder 3/6 Jahre

Nach Anmeldung 04 67 64 17 47 oder bib.marsillargues@paysdelunel.fr Marsillargues

