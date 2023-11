VISITE GUIDÉE « COULEUR & TRANSPARENCE » Place de l’Hôtel de Ville Lodève, 25 novembre 2023, Lodève.

Lodève,Hérault

En résonance avec le travail de l’invitée d’honneur du Salon des artisans créateurs de Lodève, Sylvie Olivé, artiste verrière et céramiste et l’exposition temporaire «Brésil, Identités», découvrez la Cathédrale de Lodève à travers la couleur de ses vitraux, des décors peints de la Chapelle de la Vierge et des vêtements liturgiques..

2023-11-25 fin : 2023-11-26 . EUR.

Place de l’Hôtel de Ville

Lodève 34700 Hérault Occitanie



In resonance with the work of the guest of honor at the Salon des artisans créateurs de Lodève, glass and ceramics artist Sylvie Olivé, and the temporary exhibition « Brésil, Identités », discover Lodève Cathedral through the color of its stained glass windows, the painted decorations in the Chapelle de la Vierge and liturgical vestments.

Al hilo de la obra de la invitada de honor del Salón de los artesanos creadores de Lodève, Sylvie Olivé, artista del vidrio y la cerámica, y de la exposición temporal « Brasil, identidades », descubra la catedral de Lodève a través de los colores de sus vidrieras, las decoraciones pintadas de la capilla de la Virgen y los ornamentos litúrgicos.

In Resonanz mit der Arbeit des Ehrengastes des Salon des artisans créateurs de Lodève, Sylvie Olivé, Glaskünstlerin und Keramikerin, und der Sonderausstellung « Brasilien, Identitäten », entdecken Sie die Kathedrale von Lodève durch die Farben ihrer Glasfenster, der gemalten Dekorationen der Kapelle der Jungfrau Maria und der liturgischen Gewänder.

Mise à jour le 2023-11-20 par OT LODEVOIS ET LARZAC