Exposition – Ludovic Sforza : sur les traces du duc de Milan Place de l’Hôtel de Ville Loches, 8 avril 2023, Loches.

Loches,Indre-et-Loire

Cette exposition documentaire est dédiée à l’histoire de Ludovic Sforza et ses liens avec la ville de Loches. Elle fait état des données historiques et archéologiques actuelles sur la fin de vie de Ludovic Sforza à Loches et livre les résultats des dernières recherches. 10h-18h..

Jeudi 2023-04-08 10:00:00 fin : 2023-11-05 18:00:00. EUR.

Place de l’Hôtel de Ville

Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



This documentary exhibition is dedicated to the history of Ludovico Sforza and his links with the town of Loches. It presents current historical and archaeological data on the end of Ludovico Sforza?s life in Loches, as well as the latest research findings. 10 a.m.-6 p.m.

Esta exposición documental está dedicada a la historia de Ludovico Sforza y sus vínculos con la ciudad de Loches. Presenta datos históricos y arqueológicos actuales sobre el final de la vida de Ludovico Sforza en Loches y expone los resultados de las últimas investigaciones. de 10.00 a 18.00 h.

Diese Dokumentarausstellung ist der Geschichte Ludovico Sforzas und seiner Verbindung zur Stadt Loches gewidmet. Sie berichtet über die aktuellen historischen und archäologischen Daten zu Ludovico Sforzas Lebensende in Loches und liefert die Ergebnisse der neuesten Forschungen. 10h-18h.

