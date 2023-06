CHASSE AUX CAILLOUX AU VAL-D’AJOL Place de l’Hôtel de ville Le Val-d’Ajol, 9 juillet 2023, Le Val-d'Ajol.

Le Val-d’Ajol,Vosges

Le dimanche 9 juillet, de 10h à 17h, aura lieu au Val d’Ajol, une chasse aux cailloux peints, organisée par l’association Love On The Rocks et la MJC du Val d’Ajol.

En quoi ça consiste?

À partir, à la recherche de cailloux peints, qui seront cachés tout au long de la journée (10h à 17h).

Pour que l’événement puisse durer dans la journée, n’hésitez pas à peindre vos propres cailloux que vous pourrez remplacer, ou cacher sur le parcours.

Cette année, Patricia, vous a préparé, multiples surprises. Comme toujours, des cailloux gagnants seront cachés sur le parcours (lots enfants), et… et… elle vous a préparé un panier garni, dont il faudra deviner le poids!!!!

Merci à nos partenaires

Pensez au pique-nique, vous pourrez déjeuner dans les différents parcs du Val d’Ajol. (Prévoyez de quoi vous asseoir, et de quoi ramasser vos déchets).

Pour ceux qui le désirent, les boulangeries sont ouvertes jusque 13h. Vous pouvez également réserver dans les différents restaurants. La commune dispose également d’un distributeur de pizzas (produits locaux).

Pour ceux qui viennent de loin, un camping est à votre disposition.(Ce paragraphe pour répondre aux questions que vous avez posées à Patricia l’année dernière)

L’association et la MJC, seront installées devant la mairie, avec un atelier de dessins sur cailloux.

Après avoir chassé, venez prendre un petit verre de l’amitié, participer au poids du panier garni et dessiner avec nous.

Le plan du parcours sera diffusé sur le groupe Facebook Love On The Rocks Lorraine (ci-dessous), à 10h.

Résultat du panier garni vers 16h30.

Nous vous souhaitons de passer une agréable journée, nous restons disponibles pour de plus amples questions sur le groupe Facebook Love On The Rocks – Lorraine (lotr 54-55-57-88). Patricia se fera un plaisir de vous répondre.

Il est interdit de ramasser des cailloux aux abords des cours d’eau.

Un seul caillou gagnant par enfant.. Tout public

Dimanche 2023-07-09 à 10:00:00 ; fin : 2023-07-09 17:00:00. 0 EUR.

Place de l’Hôtel de ville

Le Val-d’Ajol 88340 Vosges Grand Est



On Sunday July 9, from 10am to 5pm, a painted pebble hunt will take place in Val d’Ajol, organized by the Love On The Rocks association and the Val d’Ajol MJC.

What does it involve?

You’ll be on the hunt for painted pebbles, which will be hidden throughout the day (10am to 5pm).

To keep the event going throughout the day, feel free to paint your own pebbles, which you can replace or hide along the way.

This year, Patricia has prepared a whole host of surprises for you. As always, winning pebbles will be hidden along the course (children’s prizes), and… and… she’s prepared a hamper, the weight of which you’ll have to guess!!!!

Many thanks to our partners

Don’t forget your picnic – you can have lunch in the various parks of the Val d’Ajol. (Bring something to sit on, and something to pick up your garbage).

For those who wish, bakeries are open until 1pm. You can also make reservations at the various restaurants. There’s also a local pizza vending machine.

For those coming from afar, a camping site is available. (This paragraph is in response to the questions you asked Patricia last year)

The association and the MJC will be set up in front of the town hall, with a pebble-drawing workshop.

After your hunt, come and enjoy a friendly drink, participate in the weight of the basket and draw with us.

The route map will be posted on the Love On The Rocks Lorraine Facebook group (below) at 10am.

Basket results around 4.30pm.

We hope you enjoy the day, and remain available for further questions on the Love On The Rocks – Lorraine Facebook group (lotr 54-55-57-88). Patricia will be delighted to answer your questions.

It is forbidden to pick up pebbles near waterways.

Only one winning pebble per child.

El domingo 9 de julio, de 10.00 a 17.00 horas, tendrá lugar en Val d’Ajol una búsqueda de guijarros pintados, organizada por la asociación Love On The Rocks y el MJC de Val d’Ajol.

¿En qué consiste?

En la búsqueda de guijarros pintados, que estarán escondidos durante todo el día (de 10:00 a 17:00).

Para que el evento continúe durante todo el día, no dudes en pintar tus propios guijarros, que luego podrás sustituir o esconder por el camino.

Este año, Patricia te ha preparado un montón de sorpresas. Como siempre, se esconderán guijarros ganadores a lo largo del recorrido (premios para los niños), y… y… ha preparado una cesta para que adivines el peso de!!!!

Gracias a nuestros colaboradores

No olvides tu picnic: podrás almorzar en los distintos parques de la Val d’Ajol. (Lleva algo para sentarte y algo para recoger la basura).

Para los que lo deseen, las panaderías están abiertas hasta las 13h. También puede reservar en los distintos restaurantes. El municipio también dispone de una máquina expendedora de pizzas (productos locales).

Si vienes de lejos, hay un camping disponible (este párrafo responde a las preguntas que le hiciste a Patricia el año pasado)

La asociación y el MJC se instalarán frente al ayuntamiento, con un taller de dibujo con guijarros.

Después de tu cacería, ven a disfrutar de una bebida amistosa, participa en el peso de la cesta y dibuja con nosotros.

El mapa de la ruta se publicará en el grupo de Facebook Love On The Rocks Lorraine (abajo) a las 10 de la mañana.

Los resultados de la cesta de premios se anunciarán hacia las 16.30 h.

Esperamos que pases un día estupendo, y estaremos encantados de responder a cualquier pregunta que puedas tener en el grupo de Facebook Love On The Rocks – Lorraine (lotr 54-55-57-88). Patricia estará encantada de responder a sus preguntas.

Está prohibido recoger piedras cerca de los cursos de agua.

Sólo una piedra ganadora por niño.

Am Sonntag, den 9. Juli, findet von 10 bis 17 Uhr im Val d’Ajol eine Jagd nach bemalten Kieselsteinen statt, die vom Verein Love On The Rocks und der MJC du Val d’Ajol organisiert wird.

Worum geht es dabei?

Auf der Suche nach bemalten Kieselsteinen, die den ganzen Tag über versteckt sind (10 bis 17 Uhr).

Damit die Veranstaltung den ganzen Tag dauert, können Sie Ihre eigenen Steine bemalen, die Sie dann ersetzen oder auf der Strecke verstecken können.

Dieses Jahr hat Patricia viele Überraschungen für Sie vorbereitet. Wie immer werden Gewinnsteine auf der Strecke versteckt (Kinderpreise), und … und … sie hat einen Präsentkorb vorbereitet, dessen Gewicht Sie erraten müssen!!!!

Dank an unsere Partner

Denken Sie an ein Picknick, Sie können in den verschiedenen Parks des Val d’Ajol zu Mittag essen. (Bringen Sie etwas zum Sitzen mit und sammeln Sie Ihren Müll auf).

Für diejenigen, die es wünschen, haben die Bäckereien bis 13 Uhr geöffnet. Sie können auch in den verschiedenen Restaurants reservieren. In der Gemeinde gibt es auch einen Pizzaautomaten (lokale Produkte).

Für diejenigen, die von weit her kommen, steht ein Campingplatz zur Verfügung.(Dieser Absatz soll die Fragen beantworten, die Sie Patricia im letzten Jahr gestellt haben)

Der Verein und das MJC, werden vor dem Rathaus aufgebaut, mit einem Workshop für Zeichnungen auf Kieselsteinen.

Nachdem Sie gejagt haben, kommen Sie auf einen kleinen Umtrunk vorbei, beteiligen Sie sich am Gewicht des gefüllten Korbes und zeichnen Sie mit uns.

Der Streckenplan wird um 10 Uhr auf der Facebook-Gruppe Love On The Rocks Lorraine (unten) veröffentlicht.

Ergebnis des gefüllten Korbes gegen 16:30 Uhr.

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Tag und stehen für weitere Fragen auf der Facebook-Gruppe Love On The Rocks – Lorraine (lotr 54-55-57-88) zur Verfügung. Patricia wird sich freuen, Ihnen zu antworten.

Das Sammeln von Steinen in der Nähe von Wasserläufen ist verboten.

Pro Kind gewinnt nur ein Kieselstein.

Mise à jour le 2023-06-03 par OT REMIREMONT