Festivités de Noël Place de l’Hôtel de Ville Le Malesherbois, 1 décembre 2023, Le Malesherbois.

Le Malesherbois,Loiret

Découvrez le programme féérique des animations prévues pour cette fin d’année.

2023-12-02 fin : 2023-12-22 . 15 EUR.

Place de l’Hôtel de Ville

Le Malesherbois 45330 Loiret Centre-Val de Loire



Discover the magical program of events planned for the end of the year

Descubra el mágico programa de actos previstos para fin de año

Entdecken Sie das märchenhafte Programm der für das Jahresende geplanten Animationen

Mise à jour le 2023-11-28 par OT GRAND PITHIVERAIS