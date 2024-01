Concert : Le monde en dansant Place de l’Hôtel de Ville Le Havre, dimanche 26 mai 2024.

Le Havre Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-26 15:00:00

fin : 2024-05-26

Après plusieurs programmes au cours desquels des solistes internationaux ont répondu à son invitation, attestant au passage du prestige dont il jouit au sein de la communauté musicale, l’Orchestre d’Harmonie du Havre se présentera seul à l’occasion de ce dernier programme de saison, ne comptant que sur ses propres forces vives.

« Faisons danser le monde » pourrait être le message délivré lors de cette soirée au cours de laquelle les danses les plus représentatives du globe seront convoquées. Certaines connues, d’autres un peu moins, avec le souci constant de faire découvrir une partie de la culture folklorique et traditionnelle d’ici et d’ailleurs. Danses venues d’Espagne, du Japon, de Bulgarie, d’Israël et de Cuba ainsi que du monde arabe seront à l’honneur dans un bal qui clôturera cette saison musicale. Venez danser avec nous !… car d’autres surprises vous attendent sur la piste.

Direction : Vicente Luna

Tout public – Durée : 1h15 sans entracte

Place de l’Hôtel de Ville Théâtre de l’Hôtel de Ville

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



