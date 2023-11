Le Havre Urban Trail 2024 Place de l’Hôtel de Ville Le Havre, 25 mai 2024, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Le LHUT est de retour en 2024 ! Venez les 25 et 26 mai pour (re)découvrir la ville du Havre. Une autre façon de découvrir le patrimoine de l’Unesco avec des parcours conjuguant la nature, le patrimoine et bien évidemment des escaliers.

Au programme :

– L’épreuve reine du Marathon avec ses 4600 marches au menu,

– Le Half-Marathon, une vraie carte postale du Havre,

– Le trail de 12 km, une course urbaine, une parfaite initiation au trail,

– La Marche/Course de 7 km en forme

– Courses jeunes 3 distances (7 à 13 ans)

Le Samedi 25 mai :

Ouverture du village : 11h – 21h30

Toutes compétitions : 11h – 16h30

Courses jeunes : 11h – 15h45

7km en forme : 16h30 – 19h00

Le dimanche 26 mai :

Ouverture du village : 7h30 – 18h

Half Marathon – Eurovia-MBS : 7h30 – 8h30

Marathon – Running Bike 76 : 7h30 – 9h

Trail 12km – Leclerc Océane : 9h – 10h30

Au sein du village, il y a aura également, des concerts, des structures gonflables « Jump In 76 », des espaces pour les entreprises et plein d’autres surprises…

Inscription : www.lhut.fr.

Samedi 2024-05-25 fin : 2024-05-26 . .

Place de l’Hôtel de Ville

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



The LHUT is back in 2024! Come and (re)discover the city of Le Havre on May 25 and 26. Another way to discover the UNESCO World Heritage site, with routes combining nature, heritage and, of course, staircases.

On the program:

– The Marathon, with its 4600 steps,

– The Half-Marathon, a real postcard of Le Havre,

– The 12 km Trail, an urban race and a perfect introduction to trail running,

– The 7 km Walk/Run for fitness

– 3-distance youth races (7 to 13 years)

Saturday, May 25:

Village opening: 11am – 9.30pm

All competitions: 11 a.m. to 4.30 p.m

Youth races: 11am ? 3:45pm

7km en forme: 16h30 ? 19h00

Sunday May 26:

Village opening: 7.30am – 6pm

Half Marathon ? Eurovia-MBS: 7:30 am – 8:30 am

Marathon ? Running Bike 76: 7.30am – 9am

Trail 12km ? Leclerc Océane: 9am ? 10:30am

In the village, there will also be concerts, inflatables « Jump In 76 », areas for companies and lots of other surprises…

Registration: www.lhut.fr

¡La LHUT vuelve en 2024! Venga los días 25 y 26 de mayo a (re)descubrir la ciudad de Le Havre. Es una forma diferente de descubrir los lugares declarados Patrimonio Mundial por la UNESCO, con rutas que combinan naturaleza, patrimonio y, por supuesto, escaleras.

En el programa:

– El Maratón, con sus 4.600 escalones,

– El Medio Maratón, una auténtica postal de Le Havre,

– El Trail de 12 km, una carrera urbana y una perfecta introducción al trail running,

– La Marcha/Carrera de 7 km para ponerse en forma

– Carreras juveniles de 3 distancias (de 7 a 13 años)

Sábado 25 de mayo:

Apertura del pueblo: de 11.00 a 21.30 horas

Todas las competiciones: de 11.00 a 16.30 horas

Carreras juveniles: 11h a 15h45

7km en forme: 16h30 ? 19h00

Domingo 26 de mayo:

Apertura del village: 7h30 – 18h00

Medio Maratón ? Eurovia-MBS: 7h30 – 8h30

Maratón ? Running Bike 76: 7.30 h – 9.00 h

Trail de 12 km ? Leclerc Océane: de 9.00 a 10.30 horas

En el pueblo, también habrá conciertos, hinchables « Jump In 76 », zonas para empresas y muchas otras sorpresas…

Inscripciones: www.lhut.fr

Der LHUT ist 2024 wieder dabei! Kommen Sie am 25. und 26. Mai, um die Stadt Le Havre (neu) zu entdecken. Eine andere Art, das Unesco-Weltkulturerbe zu entdecken, mit Strecken, die Natur, Kulturerbe und natürlich Treppen miteinander verbinden.

Auf dem Programm stehen:

– Die Königsdisziplin des Marathons mit seinen 4600 Stufen auf dem Menü,

– Der Half-Marathon, eine echte Postkarte von Le Havre,

– Der 12 km lange Trail, ein Stadtlauf, der eine perfekte Einführung in den Trail darstellt,

– Der Marsch/Lauf von 7 km in Form

– Jugendläufe 3 Distanzen (7 bis 13 Jahre)

Am Samstag, den 25. Mai :

Eröffnung des Dorfes: 11h – 21h30

Alle Wettkämpfe: 11h ? 16h30

Wettkämpfe für Jugendliche: 11h ? 15h45

7km in Form : 16h30 ? 19h00

Sonntag, den 26. Mai :

Öffnung des Dorfes : 7.30 – 18h?

Half Marathon ? Eurovia-MBS: 7.30 ? 8.30 Uhr

Marathon ? Running Bike 76 : 7h30 ? 9h

Trail 12km ? Leclerc Océane : 9h ? 10h30

Innerhalb des Dorfes wird es auch, Konzerte, aufblasbare Strukturen « Jump In 76 », Bereiche für Unternehmen und viele andere Überraschungen geben…

Anmeldung: www.lhut.fr

Mise à jour le 2023-11-24 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie