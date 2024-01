Cirque : Drache nationale Place de l’Hôtel de Ville Le Havre, mercredi 10 avril 2024.

Le Havre Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-10 20:00:00

fin : 2024-04-10

On ne va pas se le cacher, l’année 2020 était pleine de rebondissements… Comme une impression de se réveiller chaque jour sous la drache nationale… Alors… « Comment positiver quand c’est la merde? ». Cette question, Tom, Gaëlle et Denis y répondront de manière sensible et ludique avec la conviction que c’est dans les relations humaines que se trouve une part de l’antidote.

Ce spectacle sera un clin d’œil à la petite lumière dans l’obscurité au sourire sous une drache nationale au beau dans le tout pourri. Avec humour et poésie, ils partiront de leurs individualités et questionneront leur capacité à faire ensemble. Dans Drache Nationale, il y aura peut-être : de la jonglerie, du clown, des k-ways, de la pluie et des effets hollywoodiens avec les moyens du bord.

Par la compagnie Scratch

A partir de 8 ans – Durée : 55 minutes

Place de l’Hôtel de Ville Théâtre de l’Hôtel de Ville

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



