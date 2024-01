Concert : En ordre de bataille Place de l’Hôtel de Ville Le Havre, dimanche 24 mars 2024.

Le Havre Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-24 15:00:00

fin : 2024-03-24

D’Actium à Waterloo, de Bouvines à Stalingrad, d’Alesia à Fontenoy, de grandes batailles ont scellé le destin des hommes et des nations.

Lors de cette soirée, l’Orchestre d’Harmonie du Havre racontera quelques pages d’histoire à travers les affrontements ayant marqué l’avenir des pays. Les œuvres au programme, Bonaparte de Otto M. Schwartz, « La Bataille de Tenerife » de Ricardo Mollá, ou encore, « Hasting de Paul Fromin exprimeront, chacune à leur manière, les émotions, les agitations, voire les bouleversements d’un monde ayant toujours eu des difficultés à tirer les enseignements du passé. Poursuivant son projet de mettre en valeur les instruments solistes, l’orchestre invite la jeune et talentueuse clarinettiste costaricaine, Ana-Catalina Ramírez, qui sera l’héroïne de cette soirée en interprétant « Scent », concerto pour petite clarinette (une clarinette plus aiguë car plus petite…) et l’orchestre d’harmonie de Saül Gómez.

L’occasion de se promener en sa compagnie à travers les parfums de la nature, de réveiller nos sens et surtout, d’apaiser nos âmes.

Direction : Vicente Luna

Clarinettiste soliste invitée : Ana-Catalina Ramirez

Tout public – Durée : 1h15 sans entracte

Place de l’Hôtel de Ville Théâtre de l’Hôtel de Ville

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



