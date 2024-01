Concert : Chansons primeurs Place de l’Hôtel de Ville Le Havre, mercredi 20 mars 2024.

Le Havre Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-20 20:00:00

fin : 2024-03-20

Imaginez huit chanteurs et chanteuses qui ne se connaissent pas ou peu, enfermés bien au chaud pendant trois jours. Leur mission : écrire et composer 16 chansons avec des contraintes d’écriture et en assurer la livraison au public dès le quatrième jour. Un spectacle original où la créativité de chacun et l’énergie collective en font un moment unique.

Faut-il présenter Renan Luce, celui qui fait des tubes sans même s’en rendre compte! Lisa Ducasse vient de l’île Maurice, elle est pianiste et poétise comme personne. Fred Bobin, c’est l’artisan de la chanson, guitare au dos sur les chemins. Petite Gueule est une jeune rappeuse qui ne manque pas d’aplomb, elle promet. Karimouche, c’est une sacrée personnalité et pour Chansons Primeurs, c’est cadeau. Cédrik Bouteiller est le chanteur du groupe MPL et son style décontracté entre rap et chanson fait des merveilles. Clément Bertrand poétise avec profondeur, avec force, il en impose. Clou est dense avec légèreté, frisson garanti. Et comme à chaque édition, Ignatus sera le catalyseur de toute cette belle créativité.

Voilà des personnalités affirmées et différentes qui vont construire des ponts et nous faire partager avec brio leurs talents, leur plaisir d’être ensemble et leur amour de la chanson.

Tout public.

Imaginez huit chanteurs et chanteuses qui ne se connaissent pas ou peu, enfermés bien au chaud pendant trois jours. Leur mission : écrire et composer 16 chansons avec des contraintes d’écriture et en assurer la livraison au public dès le quatrième jour. Un spectacle original où la créativité de chacun et l’énergie collective en font un moment unique.

Faut-il présenter Renan Luce, celui qui fait des tubes sans même s’en rendre compte! Lisa Ducasse vient de l’île Maurice, elle est pianiste et poétise comme personne. Fred Bobin, c’est l’artisan de la chanson, guitare au dos sur les chemins. Petite Gueule est une jeune rappeuse qui ne manque pas d’aplomb, elle promet. Karimouche, c’est une sacrée personnalité et pour Chansons Primeurs, c’est cadeau. Cédrik Bouteiller est le chanteur du groupe MPL et son style décontracté entre rap et chanson fait des merveilles. Clément Bertrand poétise avec profondeur, avec force, il en impose. Clou est dense avec légèreté, frisson garanti. Et comme à chaque édition, Ignatus sera le catalyseur de toute cette belle créativité.

Voilà des personnalités affirmées et différentes qui vont construire des ponts et nous faire partager avec brio leurs talents, leur plaisir d’être ensemble et leur amour de la chanson.

Tout public.

.

Place de l’Hôtel de Ville Théâtre de l’Hôtel de Ville

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Mise à jour le 2024-01-02 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie