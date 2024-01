Théâtre : Arlequin poli par l’amour Place de l’Hôtel de Ville Le Havre, jeudi 22 février 2024.

Le Havre Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-22 20:00:00

fin : 2024-02-22

« Nous serons amoureux, évidemment, le moins qu’on puisse. Et pas toujours en silence, pénibles et envahissants, et indignes, c’est bien, et pas toujours mélancolique, et pas toujours fidèles et purs, et pas toujours, je ne sais plus, mais amoureux, ça oui ».

Une fée, amoureuse d’Arlequin, le séquestre. Son beau visage l’a tant séduite qu’aveuglée, elle n’a pas pris la mesure de son manque d’esprit et de sa grande ignorance de toute chose. Elle espère bien toutefois se faire aimer de lui. Mais c’est sans compter sur la force et l’innocence des premiers sentiments amoureux que le bel Arlequin va nourrir pour une jeune bergère des environs. Quelques ampoules, des guirlandes lumineuses, des serpentins de papier et le cadre féerique est posé pour cette histoire d’amour qui tournera à la faveur des amoureux sincères et naïfs. Sottes convenances, duperies, méchancetés, menacent la fraîcheur et la spontanéité des jeunes amours et conduisent la jolie bergère et son jeune amant à l’effroi.

Tout public – Durée : 1h10

Place de l’Hôtel de Ville Théâtre de l’Hôtel de Ville

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Mise à jour le 2024-01-02 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie