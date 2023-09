Cocnert : Résonances – Carte blanche au Quatuor Ludwig Place de l’Hôtel de Ville Le Havre, 11 février 2024, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Depuis plus de trente ans, le Quatuor Ludwig, figure marquante de la vie musicale française, partage sa vision exigeante et passionnée de la musique de chambre à travers une vie riche de voyages, de concerts et de rencontres.

Le quatuor à cordes est un genre à part ; c’est l’essence même de la musique de chambre. Le Quatuor Ludwig et ses invités, à travers cinq programmes inédits et contrastés, vous proposent une saison riche en émotions et en découvertes.

Dimanche 11 février à 15h : Musique allemande

Quatuor Ludwig et Denis Pascal (piano) : Haydn, Brahms, Schumann

Tout public.

Durée : 1h30 sans entracte.

2024-02-11 15:00:00 fin : 2024-02-11 . .

Place de l’Hôtel de Ville Théâtre de l’hôtel de ville

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



For over thirty years, the Ludwig Quartet, a leading figure in French musical life, has shared its demanding and passionate vision of chamber music through a life rich in travel, concerts and encounters.

The string quartet is a genre apart; it is the very essence of chamber music. The Ludwig Quartet and its guests offer you a season rich in emotion and discovery, with five original and contrasting programs.

Sunday, February 11, 3pm: German music

Ludwig Quartet and Denis Pascal (piano): Haydn, Brahms, Schumann

All audiences.

Duration: 1:30 no intermission

Desde hace más de treinta años, el Cuarteto Ludwig, figura destacada de la vida musical francesa, comparte su visión exigente y apasionada de la música de cámara a través de una vida rica en viajes, conciertos y encuentros.

El cuarteto de cuerda es un género aparte; es la esencia misma de la música de cámara. El Cuarteto Ludwig y sus invitados, en cinco programas originales y contrastados, le proponen una temporada rica en emociones y descubrimientos.

Domingo 11 de febrero a las 15:00 h: Música alemana

Cuarteto Ludwig y Denis Pascal (piano): Haydn, Brahms, Schumann

Para todos los públicos.

Duración: 1h30 sin intermedio

Seit über dreißig Jahren teilt das Ludwig Quartett, eine markante Figur im französischen Musikleben, seine anspruchsvolle und leidenschaftliche Vision der Kammermusik durch ein Leben voller Reisen, Konzerte und Begegnungen.

Das Streichquartett ist eine besondere Gattung; es ist die Essenz der Kammermusik. Das Ludwig Quartett und seine Gäste bieten Ihnen mit fünf neuen und kontrastreichen Programmen eine Saison voller Emotionen und Entdeckungen.

Sonntag, 11. Februar um 15 Uhr: Deutsche Musik

Ludwig Quartett und Denis Pascal (Klavier): Haydn, Brahms, Schumann

Für alle Altersgruppen.

Dauer: 1,5 Stunden ohne Pause

