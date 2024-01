Concert du Nouvel An : Camerata du Havre Place de l’Hôtel de Ville Le Havre, dimanche 28 janvier 2024.

Le Havre Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-28 15:00:00

fin : 2024-01-28

Les traditions ont parfois du bon ! Et s’il en est une désormais bien ancrée dans le calendrier culturel des Havrais, c’est bien le concert du nouvel an proposé depuis plusieurs années par la Camerata du Havre.

Après avoir dirigé pendant plus de dix ans le Conservatoire Arthur Honegger, et notamment créé cet ensemble symphonique, Patrick Bacot, ce bourguignon devenu normand d’adoption, retrouvera avec plaisir le plateau du Théâtre de l’Hôtel de Ville, son public ainsi que les musiciens de l’ensemble pour nous enchanter avec les pages musicales les plus évocatrices de la Vienne impériale. C’est en effet dans cette ville qu’a été lancé en 1939, le fameux « concert du nouvel an ».

Si aujourd’hui, plus de cinquante millions d’auditeurs suivent chaque 1er janvier ce prestigieux concert à la télévision, ce ne seront pas moins de mille cinq cents Havrais qui, lors des deux rendez-vous, pourront profiter des œuvres des Strauss père et fils, d’Offenbach, de Waldteufel, et d’autres « princes de la musique légère » ! Un concert familial dont on ressort toujours avec le plein d’énergie positive et des étoiles plein les yeux.

Direction : Patrick Bacot

Tout public – Durée : 1h sans entracte

Place de l’Hôtel de Ville Théâtre de l’Hôtel de Ville

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Mise à jour le 2024-01-02 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie