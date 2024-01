Théâtre : Atlantides Place de l’Hôtel de Ville Le Havre, mercredi 24 janvier 2024.

Le Havre Seine-Maritime

Début : 2024-01-24 20:00:00

Dans des temps lointains, une île merveilleuse fut engloutie sous les mers : l’Atlantide. Elle devint un mythe. L’Atlantide parle de la quête, de la civilisation disparue, de l’objet sacré, de la terre promise.

Platon l’a mise en récit, des réalisateurs l’ont filmée, des explorateurs la recherchent.

En 2014, l’auteur Jean-René Lemoine écrit un texte nommé « Atlantides », suite à sa rencontre avec Florence Sylvestre, spécialiste en paléoclimatologie.

« Ma fille me demande de lui expliquer ce que je fais. Je lui dis que je suis paléoclimatologue. Elle essaie de répéter le mot. Elle est très fière. Je la prends dans mes bras. Elle me demande à quoi ça sert… Je lui dis que j’étudie les climats d’il y a cinq mille, cinq cent mille ans. Elle dit – C’est vieux. Oui, c’est vieux. Elle dit – Alors à quoi ça sert ? Ça sert à prévoir les climats du futur. Plus on creuse loin dans le passé, plus on a d’informations sur les climats futurs… Elle me demande s’il fait beau dans le futur, si le ciel est bleu comme aujourd’hui, s’il y a des jardins avec des tournesols… »

Sur scène Nathalie Richard, Alex Descas et Hana Magimel, accompagnés de musiciens du Conservatoire Arthur Honegger, jouent leurs « Atlantides ». Ils nous guident sur les traces des paradis à venir, ceux que l’on espère. Dans cet oratorio aquatique, l’observation des bouleversements climatiques fait écho à la quête de sens de deux êtres confrontés, à travers le deuil, au grand mouvement du monde.

Tout public.

