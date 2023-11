Concert-spectacle : « Sous le soleil de Monet » Place de l’Hôtel de Ville Le Havre, 29 novembre 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Pour fêter son 30ème anniversaire, l’Ensemble vocal Impressions du Havre présentera le mercredi 29 novembre au Théâtre de l’Hôtel de Ville, un concert-spectacle original mettant en son et lumière différentes formes d’expressions artistiques sur le thème du célèbre tableau de Monet Impression, soleil levant.

Comme ce soleil aux multiples reflets colorés, l’art pictural, la poésie, la vidéo et la musique vont faire vibrer l’esthétique impressionniste du XIXe jusque dans des créations réalisées pour l’occasion : créations musicales d’Emmanuelle Da Costa et Patrice Bernard, création poétique de Yoland Simon et créations picturales de Jacques Leroux, Daniel Davoine et Jean Poulain.

Un événement culturel qui met à l’honneur des auteurs, compositeurs et artistes français et que l’Ensemble Impressions est heureux de vous présenter à l’occasion de son anniversaire.

Réservation : L’Atelier de Claire – 43 Avenue Foch.

Place de l’Hôtel de Ville Théâtre de l’hôtel de ville

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



To celebrate its 30th anniversary, on Wednesday November 29 at the Théâtre de l’Hôtel de Ville, the Impressions du Havre vocal ensemble will present an original concert-show featuring sound and light from different forms of artistic expression on the theme of Monet’s famous painting Impression, soleil levant.

Like this sun with its many colored reflections, pictorial art, poetry, video and music will bring the Impressionist aesthetic of the 19th century to life in creations created for the occasion: musical creations by Emmanuelle Da Costa and Patrice Bernard, poetic creations by Yoland Simon and pictorial creations by Jacques Leroux, Daniel Davoine and Jean Poulain.

A cultural event which honors French authors, composers and artists, and which Ensemble Impressions is delighted to present to you on the occasion of its anniversary.

Booking: L?Atelier de Claire – 43 Avenue Foch

Para celebrar su 30 aniversario, el conjunto vocal Impressions du Havre presentará el miércoles 29 de noviembre en el Théâtre de l’Hôtel de Ville un original concierto-espectáculo de luz y sonido de diferentes formas de expresión artística sobre el tema del famoso cuadro de Monet Impression, soleil levant.

Como este sol de reflejos multicolores, la pintura, la poesía, el vídeo y la música darán vida a la estética impresionista del siglo XIX en creaciones creadas especialmente para la ocasión: música de Emmanuelle Da Costa y Patrice Bernard, poesía de Yoland Simon y pintura de Jacques Leroux, Daniel Davoine y Jean Poulain.

Se trata de un acontecimiento cultural que rinde homenaje a autores, compositores y artistas franceses, y que Ensemble Impressions se complace en presentarle con motivo de su aniversario.

Reservas: L’Atelier de Claire – 43 Avenue Foch

Zur Feier seines 30-jährigen Bestehens präsentiert das Vokalensemble Impressions du Havre am Mittwoch, den 29. November im Theater des Rathauses ein originelles Konzertspektakel, das verschiedene künstlerische Ausdrucksformen zum Thema des berühmten Monet-Gemäldes Impression, soleil levant in Ton und Licht umsetzt.

Wie diese Sonne mit ihren zahlreichen Farbreflexen werden Malerei, Poesie, Video und Musik die impressionistische Ästhetik des 19. Jahrhunderts bis in die für diesen Anlass geschaffenen Kreationen hinein vibrieren lassen: Musikalische Kreationen von Emmanuelle Da Costa und Patrice Bernard, poetische Kreationen von Yoland Simon und malerische Kreationen von Jacques Leroux, Daniel Davoine und Jean Poulain.

Ein kulturelles Ereignis, bei dem französische Autoren, Komponisten und Künstler geehrt werden und das das Ensemble Impressions anlässlich seines Jubiläums gerne präsentiert.

Reservierung: L?Atelier de Claire – 43 Avenue Foch

Mise à jour le 2023-10-27 par Normandie Tourisme / Attitude Manche