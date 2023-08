Conférence : Vers l’infini mais pas au-delà Place de l’Hôtel de Ville Le Havre, 21 septembre 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Éric Lagadec (astrophysicien et enseignant-chercheur) et Guillaume Meurice (chroniqueur et humoriste) nous proposent un voyage à travers ces deux infinis. On y croise des galaxies, des exoplanètes, des millionnaires qui mangent de l’or et des fausses étoiles à potassium. On s’interroge sur notre finitude, on explore nos limites, on repousse notre ignorance jusqu’à l’infini… Mais pas au-delà…

À partir de 10 ans.

Gratuit.

1h20..

2023-09-21 18:30:00 fin : 2023-09-21 . .

Place de l’Hôtel de Ville Théâtre de l’hôtel de ville

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Éric Lagadec (astrophysicist and teacher-researcher) and Guillaume Meurice (columnist and humorist) take us on a journey through these two infinities. We come across galaxies, exoplanets, millionaires who eat gold and fake potassium stars. We question our finitude, explore our limits, push our ignorance to the limit? But not beyond?

Ages 10 and up.

Free admission.

1h20.

Éric Lagadec (astrofísico y profesor-investigador) y Guillaume Meurice (columnista y humorista) nos llevan de viaje por estos dos infinitos. Nos encontramos con galaxias, exoplanetas, millonarios que comen oro y falsas estrellas de potasio. Cuestionamos nuestra finitud, exploramos nuestros límites y llevamos nuestra ignorancia al límite? ¿Pero no más allá?

A partir de 10 años.

Entrada gratuita.

1h20.

Éric Lagadec (Astrophysiker und Forschungsleiter) und Guillaume Meurice (Kolumnist und Humorist) laden uns zu einer Reise durch diese beiden Unendlichkeiten ein. Wir begegnen Galaxien, Exoplaneten, Millionären, die Gold essen, und falschen Kaliumsternen. Wir stellen unsere Endlichkeit in Frage, erforschen unsere Grenzen und schieben unsere Unwissenheit bis in die Unendlichkeit vor Aber nicht darüber hinaus?

Ab 10 Jahren.

Kostenlos.

1h20.

