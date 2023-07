Une oeuvre d’Un Été Au Havre, signée et parlée Place de l’Hôtel de Ville Le Havre, 24 août 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Rendez-vous auprès d’une œuvre, pour profiter d’une médiation accompagnée d’une Interprétation en Langue des Signes Française.

Au programme du jeudi 24 août :

– « Coup de vent », Emma Ertzscheid

– « Que se passe-t-il quand on installe une oeuvre d’art dans un quartier ? », Juliette Green

Admirez le « Coup de vent » qui anime le linge suspendu dans la rue Robert de la Villehervé, puis découvrez

l’exposition de Juliette Green “Que se passe-t-il quand on installe une oeuvre d’art dans un quartier ?”

Lieu de rendez-vous : place de l’Hôtel de Ville, devant la cabane de médiation (esplanade en surplomb, en face de la rue de Paris).

Durée : 40 min.

Visites en langue des signes française.

Gratuit, sans réservation.

Ouvert à tous : sourds, malentendants et entendants..

2023-08-24 17:00:00 fin : 2023-08-24 . .

Place de l’Hôtel de Ville

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Visit a work of art and enjoy a mediation experience accompanied by interpretation in French Sign Language.

On the program for Thursday August 24:

– « Coup de vent », Emma Ertzscheid

– « What happens when a work of art is installed in a neighborhood? », Juliette Green

Admire the « Coup de vent » that animates the hanging linen in rue Robert de la Villehervé, then discover

juliette Green?s exhibition « What happens when a work of art is installed in a neighborhood?

Meeting point: Place de l’Hôtel de Ville, in front of the mediation hut (overhanging esplanade, opposite Rue de Paris).

Duration: 40 min.

Tours in French sign language.

Free, no reservation required.

Open to all: deaf, hard-of-hearing and hearing.

Visite una obra de arte y disfrute de una visita guiada acompañada de interpretación en lengua de signos francesa.

En el programa del jueves 24 de agosto:

– « Coup de vent », Emma Ertzscheid

– « ¿Qué ocurre cuando una obra de arte se instala en un barrio? », por Juliette Green

Admire la « ráfaga de viento » que anima el lienzo colgado en la rue Robert de la Villehervé, y descubra a continuación

la exposición de Juliette Green « ¿Qué ocurre cuando una obra de arte se instala en un barrio?

Punto de encuentro: Place de l’Hôtel de Ville, frente a la caseta de mediación (explanada voladiza, frente a la rue de Paris).

Duración: 40 minutos.

Visitas en lengua de signos francesa.

Gratuito, sin reserva.

Abierto a todos: sordos, hipoacúsicos y oyentes.

Besuchen Sie ein Kunstwerk, um von einer Vermittlung mit einer Dolmetscherin in französischer Gebärdensprache zu profitieren.

Das Programm am Donnerstag, den 24. August :

– « Coup de vent » (Windstoß), Emma Ertzscheid

– « Was passiert, wenn man ein Kunstwerk in einem Stadtviertel aufstellt? », Juliette Green

Bewundern Sie den « Coup de vent », der die aufgehängte Wäsche in der Rue Robert de la Villehervé belebt, und entdecken Sie anschließend

juliette Greens Ausstellung « Was passiert, wenn man ein Kunstwerk in einem Stadtviertel installiert?

Treffpunkt: Place de l’Hôtel de Ville, vor der Vermittlungshütte (überhängender Platz, gegenüber der Rue de Paris).

Dauer: 40 Minuten.

Führungen in französischer Gebärdensprache.

Kostenlos, ohne Reservierung.

Offen für alle: Gehörlose, Hörgeschädigte und Hörende.

Mise à jour le 2023-07-21 par Normandie Tourisme / Attitude Manche