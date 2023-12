Spectacle de magie Place de l’Hôtel de Ville Le Bugue, 23 décembre 2023 15:00, Le Bugue.

Le Bugue,Dordogne

Sous chapiteau chauffé à 15 h 00, venez découvrir gratuitement des tours de magie pour tous les âges, Colorés, drôles et surprenants, avec la participation active des enfants (mais aussi des parents) et de Victor le Clown gaffeur

1 h 00 de spectacle et 30 minutes de sculptures de ballons ..

2023-12-23 fin : 2023-12-23 . EUR.

Place de l’Hôtel de Ville

Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Under a heated big top at 3:00 pm, come and discover free magic tricks for all ages, colorful, funny and surprising, with the active participation of children (but also parents) and Victor the Goofball Clown

1 h 00 show and 30 minutes of balloon sculpting.

Bajo una carpa climatizada, a las 15 h, venga a descubrir trucos de magia gratuitos para todas las edades, coloridos, divertidos y sorprendentes, con la participación activa de los niños (y de los padres) y de Víctor, el payaso torpe

1 h 00 de espectáculo y 30 minutos de esculturas con globos.

Im beheizten Zelt um 15.00 Uhr entdecken Sie kostenlos Zaubertricks für jedes Alter, Bunt, lustig und überraschend, mit der aktiven Teilnahme der Kinder (aber auch der Eltern) und Victor, dem gaffenden Clown

1 h 00 Show und 30 Minuten Ballonskulpturen .

Mise à jour le 2023-12-06 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère