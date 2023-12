Manège Gratuit Place de l’Hôtel de Ville Le Bugue, 23 décembre 2023 07:00, Le Bugue.

Le Bugue,Dordogne

Du samedi 23 décembre 2023 au samedi 7 janvier2024

Place de l’Hôtel de Ville, manège gratuit

Les 23, 26, 30, décembre 2023 et les 2 et 6 janvier 2024, de 10 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 30

Fermé le lundi 25 décembre 2023 et le lundi 1er janvier 2024

Tous les autres jours : de 14 h 00 à 18 h.

Place de l’Hôtel de Ville

Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



From Saturday, December 23, 2023 to Saturday, January 7, 2024

Place de l’Hôtel de Ville, free carousel

December 23, 26, 30, 2023 and January 2 and 6, 2024, 10:30 a.m. to 12:00 p.m. and 2:00 p.m. to 6:30 p.m

Closed Monday, December 25, 2023 and Monday, January 1, 2024

All other days: 2:00 pm to 6:00 pm

Del sábado 23 de diciembre de 2023 al sábado 7 de enero de 2024

Place de l’Hôtel de Ville, tiovivo gratuito

23, 26, 30 de diciembre de 2023 y 2 y 6 de enero de 2024, de 10.30 a 12.00 h y de 14.00 a 18.30 h

Cerrado el lunes 25 de diciembre de 2023 y el lunes 1 de enero de 2024

Todos los demás días: de 14.00 a 18.00 horas

Von Samstag, 23. Dezember 2023 bis Samstag, 7. Januar2024

Rathausplatz, kostenloses Karussell

Am 23., 26. und 30. Dezember 2023 sowie am 2. und 6. Januar 2024, von 10.30 bis 12.00 Uhr und von 14.00 bis 18.30 Uhr

Geschlossen: Montag, 25. Dezember 2023 und Montag, 1. Januar 2024

An allen anderen Tagen: von 14.00 bis 18.00 Uhr

