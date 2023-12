Téléthon 2023 au Bugue : muscle ton téléthon Place de l’Hôtel de Ville Le Bugue, 1 décembre 2023, Le Bugue.

Le Bugue,Dordogne

Téléthon toute la soirée du 8 décembre, place de l’Hôtel de Ville au Bugue. Venez profiter des différentes animations proposées..

2023-12-08 fin : 2023-12-10 . EUR.

Place de l’Hôtel de Ville

Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Telethon all evening on December 8, Place de l’Hôtel de Ville in Le Bugue. Come and enjoy the various activities on offer.

Telemaratón toda la noche del 8 de diciembre, Place de l’Hôtel de Ville, Le Bugue. Venga y disfrute de las diversas actividades propuestas.

Telethon den ganzen Abend des 8. Dezembers, Place de l’Hôtel de Ville in Le Bugue. Kommen Sie und genießen Sie die verschiedenen angebotenen Animationen.

