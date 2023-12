Conférence » Le fer à rapasser à travers les siècles » de Michèle Dehaine place de l’hôtel de ville Laroque-Timbaut, 14 décembre 2023 14:30, Laroque-Timbaut.

Laroque-Timbaut,Lot-et-Garonne

Pour la dernière conférence de l’année l’association patrimoine et culture invite une passionnée, une collectionneuse d’un objet que l’on retrouve dans tous les foyers, le fer à repasser. Elle nous le présentera au fil du temps, son évolution et ses différents usages….

2023-12-14 fin : 2023-12-14 16:00:00. EUR.

place de l’hôtel de ville salle des fêtes

Laroque-Timbaut 47340 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



For the last conference of the year, the Heritage and Culture Association invites a passionate collector of an object found in every household: the iron. She will show us how it has evolved over time, and its various uses…

Para la última conferencia del año, la Asociación Patrimonio y Cultura invita a una apasionada coleccionista de un objeto que se encuentra en todos los hogares: la plancha. Nos mostrará cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo y sus diversos usos…

Für die letzte Konferenz des Jahres lädt der Verein für Kulturerbe und Kultur eine leidenschaftliche Sammlerin eines Gegenstands ein, der in jedem Haushalt zu finden ist: das Bügeleisen. Sie wird es uns im Laufe der Zeit vorstellen, seine Entwicklung und seine verschiedenen Verwendungszwecke…

Mise à jour le 2023-12-04 par OT du Grand Villeneuvois – CDT47