Conférence de Pierre Garrigou Grandchamp – La demeure urbaine médiévale en France place de l’hôtel de ville Laroque-Timbaut, 23 novembre 2023, Laroque-Timbaut.

Laroque-Timbaut,Lot-et-Garonne

Cette deuxième conférence de l’automne sera animée par M Pierre Garrigou Grandchamp, docteur en histoire de l’art et archéologie de la Sorbonne. Il nous présentera un pan de l’histoire du Moyen Age à travers l’habitat urbain et ceci au niveau de la France..

2023-11-23 fin : 2023-11-23 16:30:00. EUR.

place de l’hôtel de ville salle des fêtes

Laroque-Timbaut 47340 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



This second autumn conference will be led by Pierre Garrigou Grandchamp, PhD in art history and archaeology from the Sorbonne. He will present an overview of the history of the Middle Ages through the urban habitat in France.

Esta segunda conferencia de otoño correrá a cargo de Pierre Garrigou Grandchamp, doctor en historia del arte y arqueología por la Sorbona. Presentará una parte de la historia de la Edad Media a través del hábitat urbano en Francia.

Diese zweite Konferenz im Herbst wird von Pierre Garrigou Grandchamp, einem Doktor der Kunstgeschichte und Archäologie der Sorbonne, geleitet. Er wird uns einen Teil der Geschichte des Mittelalters anhand des städtischen Lebensraums in Frankreich vorstellen.

