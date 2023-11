Vide bibliothèque » lecture pour tous » place de l’hôtel de ville Laroque-Timbaut, 5 novembre 2023, Laroque-Timbaut.

Laroque-Timbaut,Lot-et-Garonne

Pour cette 13ème édition l’association Patrimoine et Culture transforme la salle des fêtes de Laroque-Timbaut en grande librairie où petits et grands en famille trouveront à des prix très accessibles un grand choix de livres, BD, CD, DVD et Vinyles..

2023-11-05 fin : 2023-11-05 18:00:00. EUR.

place de l’hôtel de ville salle desfêtes

Laroque-Timbaut 47340 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



For this 13th edition, the Patrimoine et Culture association is transforming the village hall in Laroque-Timbaut into a large bookshop where young and old alike and their families can find a wide selection of books, comics, CDs, DVDs and vinyls at very affordable prices.

Para esta 13ª edición, la asociación Patrimoine et Culture transforma el salón del pueblo de Laroque-Timbaut en una gran librería en la que pequeños y mayores y toda la familia podrán encontrar una amplia selección de libros, cómics, CD, DVD y vinilos a precios muy asequibles.

Ausgabe verwandelt der Verein Patrimoine et Culture den Festsaal von Laroque-Timbaut in eine große Buchhandlung, in der Groß und Klein mit der ganzen Familie zu sehr erschwinglichen Preisen eine große Auswahl an Büchern, Comics, CDs, DVDs und Vinyl finden können.

Mise à jour le 2023-10-18 par OT du Grand Villeneuvois – CDT47