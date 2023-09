Circuit des patrimoines, à Landerneau Place de l’Hôtel de Ville Landerneau Landerneau, 14 septembre 2023, Landerneau.

Circuit des patrimoines, à Landerneau 15 – 17 septembre Place de l’Hôtel de Ville Landerneau entrée libre, parcours visibles toute l’année, 24h sur 24.

Membre de l’Union des villes d’Art et d’Histoire et des villes historiques de Bretagne depuis 1998, Landerneau affiche depuis de nombreuses années une politique active de mise en valeur de son patrimoine. Précurseuse dans ce domaine, elle inaugure son premier circuit d’interprétation dès 1993 !

Trente ans plus tard, la Ville décide de refondre intégralement ce parcours devenu obsolète et incomplet. Ainsi, deux nouveaux circuits patrimoniaux viennent d’être installés dans la ville :

– Le premier est un circuit dédié au patrimoine historique, il se décline en onze stations thématiques qui apportent un éclairage sur l’histoire de Landerneau, et s’enrichit de vingt-sept panneaux d’interprétation apposés sur ou à proximité des édifices historiques les plus intéressants.

– Le second, conçu par l’association Ti Ar vro Landerne-Daoulas et le sculpteur Thomas Godin, est consacré au patrimoine immatériel breton.

À travers onze totems thématiques et deux sculptures monumentales, il aborde différentes thématiques d’un patrimoine culturel régional moins visible.

Découvrez la genèse de ce projet à travers une série de 9 panneaux exposés sur le parvis de la mairie de Landerneau.

Réalisation Ville de Landerneau et Association ti Ar Vro Pays de Landerneau Daoulas.

Place de l'Hôtel de Ville Landerneau Place de l'Hôtel de ville, 29800, Landerneau

© Ville de Landerneau