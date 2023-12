Spectacle Musique d’Ecosse et d’Irlande Place de l’Hotel de Ville La Châtre, 16 mai 2024, La Châtre.

La Châtre Indre

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-16 20:30:00

fin : 2024-05-16

L’association Théâtre Maurice Sand accueille le spectacle de musique Baroque avec les musiciens de St Julien et François Lazarevitch à La Châtre..

Incursion des fameux musiciens de Saint-Julien en terres celtes, ce doux programme à trois articule pièces savantes et raffinées, répertoire créatif de chansons en gaélique, mélodies et airs de danses du baroque irlandais. Au fil de concerts, de tournées en France, en Europe et en Amérique et de seize CD labellisés Alpha Classics, Les musiciens de Saint-Julien ont affermi une présence forte sur la scène française et internationale, qui fait l’unanimité auprès du public comme de la presse spécialisée.

20 EUR.

Place de l’Hotel de Ville

La Châtre 36400 Indre Centre-Val de Loire



