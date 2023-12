Spectacle théâtral La promesse de l’Aube Place de l’Hotel de Ville La Châtre Catégories d’Évènement: Indre

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12 20:30:00

fin : 2024-04-12 L’association Théâtre Maurice Sand accueille le spectacle « la promesse de l’Aube » à La Châtre..

L’association Théâtre Maurice Sand accueille le spectacle « la promesse de l’Aube » à La Châtre.

Romain Gary raconte sa jeunesse, son déracinement, sa relation à sa mère qui l’élève seule. Elle rêve de grandeur pour lui. Il n’aura de cesse d’essayer d’être à la hauteur de ce rêve. Passant de la mère étouffante d’amour à la femme de ménage espiègle, du grand De Gaulle à une galerie de petits parisiens qui traversent la terrible guerre, Franck Desmedt retrace avec

virtuosité l’itinéraire de l’un des auteurs les plus mystérieux, le seul à avoir obtenu deux fois le prix Goncourt… 20 EUR.

Place de l’Hotel de Ville

La Châtre 36400 Indre Centre-Val de Loire

