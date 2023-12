Spectacle théâtral Bérénice Place de l’Hotel de Ville La Châtre, 22 mars 2024, La Châtre.

La Châtre Indre

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22 20:30:00

fin : 2024-03-22

L’association Théâtre Maurice Sand accueille le spectacle « Bérénice » à La Châtre..

L’association Théâtre Maurice Sand accueille le spectacle « Bérénice » à La Châtre.

Titus aime Bérénice et tout irait pour le mieux si la loi de Rome ne lui interdisait pas d’épouser une reine étrangère. Et puis il y a le fidèle ami, Antiochus, qui s’en mêle. Présentée ainsi, la tragédie de Racine frise le burlesque ; c’est l’intention qu’a Anne-Gaëlle Jourdain en créant une Bérénice aujourd’hui. Anne-Gaëlle Jourdain a installé sa compagnie à La Châtre. C’est donc en toute logique que le Théâtre Maurice Sand accueille sa nouvelle création après une lecture en mai 2022 et un temps de résidence en septembre 2023.

20 EUR.

Place de l’Hotel de Ville

La Châtre 36400 Indre Centre-Val de Loire



Mise à jour le 2023-12-12 par OT Pays de George Sand