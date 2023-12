Spectacle théâtral Les voyageurs du crime Place de l’Hotel de Ville La Châtre Catégories d’Évènement: Indre

Début : 2024-02-16 20:30:00

Début : 2024-02-16 20:30:00

L'association Théâtre Maurice Sand accueille le spectacle « les voyageurs du crime » à La Châtre..

L’association Théâtre Maurice Sand accueille le spectacle « les voyageurs du crime » à La Châtre.

Dans une ambiance digne des romans d’Agatha Christie, au coeur de l’Orient-Express, embarquez aux côtés de ces voyageurs pour une enquête haletante menant les enquêteurs de surprises en surprises. En voiture ! Après le succès du “ Cercle de Whitechapel ”, la troupe menée par le comédien Ludovic Laroche et composée de huit talentueux comédiens donne à voir au public une prestation jubilatoire. 25 EUR.

Place de l’Hotel de Ville

La Châtre 36400 Indre Centre-Val de Loire

